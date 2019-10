In 2020 sollen erste UN-Ausschusssitzungen nicht in den USA stattfinden, so Russland

…die Welt ändert sich drastisch….

Russland hat eine Verschiebung der Sitzung des Ersten Ausschusses der UN-Generalversammlung im Jahr 2020 außerhalb der USA angesprochen. Dies erklärte der stellvertretende Außenminister Sergej Vershinin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz anlässlich des UN-Tages.

„Wir haben in der Tat die Frage aufgeworfen, ob wir eine Sitzung des Ersten Ausschusses der Generalversammlung und der Abrüstungskommission außerhalb von New York im nächsten Jahr 2020 in Betracht ziehen sollten“, sagte er.

Laut Vershinin verlagern sich die US-Probleme in den bilateralen Beziehungen…..