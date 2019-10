Globale Erwärmung & die Ozonschicht: Was ist gefährlicher, CO² oder Atomkrieg?

UPDATE: Der Wissenschaftler Igor Semiletov hat auf dem russischen Forschungsschiff ‘Academic Mstislav Keldysh’ gigantische Methan-Blasen entdeckt, die im Ostsibirischen Meer aus riesigen Löchern hochkochen. Gleichzeitig entdeckte die NASA-Forscherin Ira Leifer auch in der Barentsee ca. 60 Millionen Methanschwaden nördlich von Norwegen und Natalia Shakhova, ehemalige Chefin des Internationalen Arktischen Forschungszentrums an der Universität von Alaska, fand, dass der Eisboden im Festlandsockel von Ostsibirien – fast so groß wie halb-Europa – immer dünner wird und es dort auch bald zu enormen Methan-Blasen……

Ähnliche Beiträge