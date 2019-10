Die weltgrößte Terrorzelle

Die Europäische Union bezeichnet eine Reihe von politischen Bewegungen in der Türkei, Palästina und Sri Lanka als terroristische Vereinigungen. Ihnen wird damit unterstellt, dass sie errichtet wurden mit dem Ziel, terroristische Straftaten zu begehen. Die Unterstützung einer solchen Vereinigung wird in europäischen Staaten als Straftat verfolgt. Nach den gleichen Kriterien würde man auch die NATO als terroristische Vereinigung bezeichnen müssen. Was stimmt hier nicht?