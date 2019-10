Alzheimer & Demenz – Vorsicht vor einseitiger Informationsquelle | Dr. Ruediger Dahlke | 24.10.2019

m Fernsehinterview mit Moderator Alexander Glogg vom Schweizer Privatfernsehen QS24 mit dem Arzt, Bestseller-Autor, Ausbildungs- und Seminarleiter, Visionär und Philosoph, Dr. med. Ruediger Dahlke, über die heute schon sehr wichtigen Erkenntnisse in Bezug Heilungsansätze zu Alzheimer und Demenz. In Kliniken wie der Mayo werden mit neuen Ansätzen phänomenale Ergebnisse erzielt. Es ist wichtig zu wissen, dass man gegensteuern kann – auch wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Besser ist natürlich eine gewisse Prävention zu betreiben. Aber auch im schlimmsten Fall gibt’s Ansätze, die es für das Umfeld verständlicher und für die Betroffenen erträglicher macht.

Diese Sendung zeigt auf, was man heute weiss – was schon gemacht und erreicht wurde. Traurig ist, wenn Betroffene davon keine Ahnung haben…