Im südlichen Afrika sterben jedes Jahr 350’000 Kinder im Alter unter 5 Jahren an Malaria © «The Fever»

Im subtropischen Afrika sterben jedes Jahr rund 350’000 Kinder unter fünf Jahren noch immer an Malaria. Das schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Bill & Melinda Gates Foundation gibt diese Zahl mit 430’000 an. Zum Vergleich: In ganz Afrika sterben laut WHO rund 100’000 Kinder an Masern. Hier mehr,……