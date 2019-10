Assad: “Erdogan ist ein Dieb und Sklave der USA.” (Video)

Der syrische Präsident Bashar al Assad hat kürzlich die Frontlinie im Süden Idlibs besucht und in Gegenwart von in der Stadt Al-Habit stationierten Regierungseinheiten eine Ansprache gehalten, jene er überwiegend der aktuellen Lage im Norden Syriens widmete, und überdies seine Armee auf die anstehende Schlacht in Idlib einschwörte. Bezüglich der syrischen Ressentiments vis-á -vis dem türkischen Präsidenten Erdogan nahm Assad kein Blatt vor den Mund, und bezeichnete Ersteren als “Dieb” und “Sklaven der USA” jener gar im gegenseitigen Einvernehmen mit der ISIS syrisches Erdöl entwendet habe. Der Syriana Analysis Blog hat Assads komplette Ansprache aus dem arabischen...Video und mehr……

