Zufällige Flucht des Daesh nach Südostasien

Nach Berichten von Sputnik zieht die Terrororganisation Daesh – nachdem sie in Syrien geschlagen wurden – in Richtung Neue Seidenstraße weiter:

“Die Gruppierung IS* (,Islamischer Staatʻ; auch Daesh) hat nach der Niederlage in Syrien wesentlich ihre Präsenz im Süd-Osten Asiens ausgeweitet”, so Schoigu. Die Anführer des Quasistaates würden deklarieren, dass die Territorien Indonesiens, Malaysias, Singapurs, der Philippinen und teilweise Thailands nun Bestandteil des Kalifats seien.