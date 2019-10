Einfache Regenwaldfrucht bekämpft Krebs….

Gesundheitsminister Spahn und seine Kollegen in der MERKEL-Regierung hatten lauthals angekündigt, sich verstärkt in den Kampf gegen den Krebs einzuschalten. Davon ist bis dato wenig zu sehen – aktuell kümmert sich die Regierung vor allem um die Durchsetzung der Impfpflicht, die in Deutschland schon bald eingeführt werden soll. Daher greifen wir verschiedentlich Nachrichten auf, die schon lange wieder vergraben schienen.

Regenwaldfrucht könnte helfen…

Dabei könnte, so die Wissenschaftler des „Berghofer Forschungsinstituts“ im australischen Brisbane, eine Regenwaldfrucht Krebszellen vernichten. Dies sind die Beeren des…..