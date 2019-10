Die Fakten-Fälscher

Am 1. März 2019 veröffentlichte die Organisation zum Schutz vor Chemiewaffen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) den Abschlussbericht der „Fact Finding Mission“ (FFM), die herausfinden sollte, ob in Douma, einem östlichen Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus, am 7. April 2018 giftige Chemikalien als Waffe eingesetzt worden waren. Der Bericht sah es als ausreichend begründet an, dass eine giftige chemische Substanz verwendet wurde. Dies sei jedoch nicht die Wahrheit, sagt nun die Quelle „Alex“ aus dem ehemaligen Douma-Untersuchungsteam. Die sieht „unethisches, betrügerisches Verhalten“ am Werk. Sind zentrale Informationen unterdrückt worden, um „scheinbar eine vorbestimmte Schlussfolgerung zu begünstigen“?