Chile setzt zum ersten Mal seit Pinochet das Militär gegen Proteste ein

Ein Demonstrant hält vorrückenden Soldaten während einer Protestveranstaltung seine Hände entgegen. In Santiago de Chile war der Ausnahmezustand am 20. Oktober 2019 noch in Kraft. Die Proteste gingen auch am Montag im ganzen Land weiter, obwohl Präsident Piñera die Fahrpreiserhöhung zurückgenommen hatte, die der Anlass für die massiven und gewaltsamen Demonstrationen war. [Quelle: AP Photo/Esteban Felix]

Am Wochenende wurden zum ersten Mal seit der faschistischen Militärdiktatur von Augusto Pinochet in der Innenstadt von Santiago de Chile Panzer gegen Demonstranten eingesetzt, die gegen eine drastische Fahrpreiserhöhung bei der U-Bahn von Santiago von umgerechnet 1,12 US-Dollar auf 1,16 US-Dollar protestierten. Auf Videos ist zu sehen, wie Angehörige des Militärs in Zivil und in Uniform mit Maschinengewehren schießen und sie auf Demonstranten richten.

Am Samstag benutzte die rechte Regierung des Milliardärs Sebastián Piñera die noch immer gültige Verfassung von 1980, die von Pinochet eingeführt wurde, um im ganzen Land den Ausnahmezustand auszurufen und……