Xi Jinping versus Modi

Laut Wikipedia ist Xi Jinping, Präsident der Volksrepublik China, der einflussreichste und mächtigste Führer der Welt, mit Bachelor of Engineering (BE) und Doktor der Rechtswissenschaften (LLD) der Tsinghua University. Auf der Wikipedia-Seite wird kein höherer Bildungsweg oder akademischer Hintergrund des indischen Premierministers Narendra Modi erwähnt. Xi Jinping mit einem Ingenieur- und einem Jurastudium ist in der Lage, die komplexe Welt zu verstehen, verglichen mit Modi, der keine formale Universitätsausbildung hat.

China hat die Infrastruktur unter der Leitung von Xi Jinping wunderbar ausgebaut, seit er die Zügel der Regierung übernommen hat. In China ist es üblich, dass Xi Jinping selbst die Maschinenbaupläne überprüft, wenn neue große Infrastrukturprojekte in China gestartet werden. Im Falle von Narendra Modi fehlt dieser Vorteil. Modi ist entweder ganz von dem betreffenden Minister oder einem IAS-Offizier abhängig. Xi Jinping kann auf einen reichenSchatz zurück-greifen. Seine Frau Peng Liyuan ist Folksängerin, Operndarstellerin, Professorin, Gesundheitsfördererin. Sie wird als “Chinese First Lady” bezeichnet. Modi lebt nicht mit seiner Frau zusammen. Wie heißt es? “Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau”.

Das internationale Bild

Xi Jinping ist eine sehr starke und mächtige Persönlichkeit in……