Verurteilung Trumps wegen Syrien?

Es ist “Empörung am Buffet”.

Stephen Kinzer

Muss man lesen: Ob es darum ging, Kurden und “moderate” Rebellen in Syrien zu bewaffnen oder Wege zu finden, um einen Hillary-Sieg zu sichern, Obamas tragischer Fehler war, dass er dachte, John Brennan sei “clever wie Kissinger”. Hut ab vor dem Boston Globe und Stephen Kinzer für die Darstellung, wie es in Syrien gelaufen ist. – Ray McGovern

Vor einigen Jahren heuerten die Vereinigten Staaten kurdische Kämpfer an, die unsere Söldner in Syrien sein sollten. Diesen Monat haben wir entschieden, dass wir sie nicht mehr brauchen und sie ihrem Schicksal überlassen. Die Türkei, die die kurdische Militanz als tödliche Bedrohung betrachtet, begann schnell, sie zu bombardieren. Dies löste in Washington eine wahre Orgie der Empörung aus. Es ist ein klassisches Beispiel für “Empörung am Buffet”, in dem man auswählt und entscheidet, welche Schrecken man verurteilen will.

Zu denjenigen, die Krokodilstränen vergießen, oft begleitet von lebhaften Drohungen gegen die Türkei, gehören Politiker und….