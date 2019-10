Tulsi Gabbard muss aufgehalten werden. Sie erzählt den Leuten die Wahrheit über US-Kriege

Kein Wunder, dass die Bosse der Demokratischen Partei und die Mainstream-Medien versuchen, den Präsidentschaftskandidaten Tulsi Gabbard zu beerdigen. Sie ist die einzige Kandidatin, vielleicht die einzige Politikerin in den USA, die der amerikanischen Öffentlichkeit genau das sagt, was sie wissen muss, was ihre Regierung und ihr Militär wirklich vorhaben: Illegaler Regime-Change-Kriege und vor allem die Unterstützung von Terroristen zu diesem Zweck.

Es wurde wieder einiges klar als Gabbard die Debatte über das Fernsehen in dieser Woche in Gang brachte. Es wurde als die größte im Fernsehen übertragene Präsidentschaftsdebatte aller Zeiten gefeiert, und der hawaiianische Repräsentant sagte der Nation einige primäre Wahrheiten:

“Donald Trump hat Blut von den Kurden an den Händen, aber auch viele der Politiker in unserem Land von beiden Parteien, die diesen andauernden Regime-Change-Krieg in Syrien unterstützt haben, der 2011 begann…. zusammen mit den Mainstream-Medien, die diesen Regime-Change-Krieg angeführt haben.”

Die 38-jährige Militärveteranin prangerte weiter an, wie die USA die Al Qaida-Terroristen für ihr Ziel, die Regierung in Damaskus zu stürzen, unterstützt haben.

Es war eine bemerkenswert vernichtende Bewertung der US-Politik in Syrien und anderswo im Nahen Osten. Und es war keineswegs das erste Mal, dass Gabbard mit dem amerikanischen Volk über die Brutalität und Kriminalität der sogenannten "Interventionen" Washingtons sprach.