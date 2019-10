In Video: Rundgang durch verlassene US-Basis in Manbij

Die derweil sich Hals über Kopf aus Syrien zurückziehenden US-Truppen kämen laut Medienberichten kaum damit hinterher ihre Stützpunkte zu vernichten. Die Amerikaner schafften es gerade noch so ihre einstige Basis in der Lafarge Zementfabrik an der Grenze zur Türkei von kurdischen Kräften niederbrennen zu lassen, und anschließend von zwei F-15 Kampfjets dortig befindliche Munitionsdepots zu bombardieren, bevor türkisch gestützte Jihadis in dem Gebiet einrückten.

Anderswo blieb den Reisaus nehmenden US-Soldaten keine Zeit mehr um ihre Spuren zu verwischen und Basen unbrauchbar zu machen. In der...Video und mehr…