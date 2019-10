Demo Berlin „Nein zum Impfzwang“: Interview mit Dr. med. Javid-Kistel

Mit dem Start der heutigen Sendereihe strahlt Kla.TV in den kommenden Tagen fünf Beiträge aus, die anlässlich der Demo – Nein zum Impfzwang am 14.09.2019 in Berlin entstanden sind. Es wurden Frau Dr. med. Carola Javid-Kistel sowie der Arzt Rolf Kron interviewt, die aufgrund ihrer langjährigen Praxis über brisante Fakten zu dieser Thematik berichten konnten. Wojna, der Sänger und Songwriter des Musikduos „Die Bandbreite“, der die Veranstaltung zum Großteil moderierte, bekam noch am gleichen Tag eine Strafanzeige. Warum, hat er im Interview erzählt. Ebenfalls interviewt wurde der bekannte Autor und freie Medienschaffende Heiko Schrang. Den Abschluss der Sendereihe bildet der Neffe des ehemaligen amerik. Präsidenten John F. Kennedy – Robert F. Kennedy Jr.-, der eine aufrüttelnde Video-Botschaft an die deutsche Bevölkerung richtete. Doch nun zum ersten Interview mit Frau Dr. med. Carola Javid-Kistel, langjährig-praktizierende Ärztin der Homöopathie.