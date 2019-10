Fridays For Hubraum, Erdoğans Offensive und Trumps Telefonate

Heute bei uns im Programm: Die Ukraine, Nordsyrien und Fridays for Hubraum.

Fridays for Future war gestern, jetzt dreht sich alles um Fridays for Hubraum. Eine Protestgruppe, die ihr Dasein in sozialen Netzwerken fristet, und im Realleben höchstens mit ihren PS-starken PKWs für Unmut bei Umweltaktivisten sorgt. Was will diese Gruppe aber wirklich? Margarita Bityutski hat bei deren Gründer Chris Gau nachgefragt.

Am 9. Oktober begann die türkische Militäroffensive “Operation Friedensquelle” in Nordsyrien. Nun wurde am Donnerstag eine “vorübergehende” Feuerpause zwischen den USA und der Türkei für Nordsyrien vereinbart. Was das für den Islamischen Staat (IS) in der Region bedeutet, zeigt euch ein Beitrag von Nina Sang.

