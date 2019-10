Die Proteste von Barcelona: So ähnlich wie in Hongkong, aber diesmal sind die Demonstranten „die Bösen“

Protestkundgebungen haben Barcelona, Spanien, am 18. Oktober am fünften Tag in Folge überflutet, nachdem neun katalanische Separatistenführer zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden.

Die Demonstrationen haben überall in Katalonien stattgefunden, sind aber in der katalanischen Hauptstadt am heftigsten. Eine Demonstrantenmenge schleuderte Steine und Dosen auf Polizisten in Kampfausrüstung, zog große Müllcontainer mitten auf den Hauptboulevard der City und setzte sie in Brand. Mannschaftswagen versuchten vergeblich, die Menschen zurück auf die Bürgersteige zu drängen.

Die spanische Tageszeitung El Pais berichtete, dass 17 Personen an diesem Tag verhaftet wurden.