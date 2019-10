Wie Roboter die Beschäftigung, Produktivität und Lohnkosten beeinflussen

Der Einsatz von Industrierobotern hat eine intensive Debatte über deren Arbeitsmarkteffekte ausgelöst. In diesem Beitrag untersuchen wir erstmalig die Auswirkungen von Robotern auf der Unternehmensebene.

Industrieroboter sind Maschinen, die Aufgaben automatisch und ohne direkte oder ständige Interaktion mit Menschen erledigen. Sie können somit menschliche Arbeitskräfte in bestimmten Produktionstätigkeiten vollständig ersetzen. Nach Angaben der International Federation of Robotics (IFR) ist die Zahl der weltweit in Betrieb befindlichen Industrieroboter bereits sehr hoch (Stand 2018: 2,4 Millionen). Für die Zukunft gilt eine weitere schnelle Verbreitung als wahrscheinlich. Mit welchen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt müssen wir rechnen? Wie viele Jobs fallen der Automatisierung zum Opfer? Zu diesen wichtigen Fragen hat sich mittlerweile…..