Washington will nicht verstehen dass unsere Intervention die Dinge nur noch verschlimmern

Ron Paul

Als Präsident Trump letzte Woche twitterte, dass “es an der Zeit ist, dass wir uns aus diesen endlosen Kriegen zurückziehen”, und dabei noch hinzufügte, dass die USA sich aus Syrien zurückziehen, geriet Washington in Panik. Plötzlich entdeckten Republikaner, Demokraten, die Medien, die Think Tanks und die Kriegsindustrie das sie Experten für Kurden sind von denen uns gesagt wurde, dass sie ein “Verbündeter” seien, der von einem ignoranten Präsidenten Trump verheizt werden.

Aber es war alles nur ein weiterer überparteilicher Trick, um den “Endlosen Krieg” durch Umgehungen weiter rollen zu lassen.

Die Interventionisten werden alles tun, um zu verhindern, dass US-Truppen jemals nach Hause kommen, und ihre Lieblingstaktik ist die Förderung von “Widerlichen Missionen”. 2014 wurde uns von Präsident Obama mitgeteilt, dass das US-Militär für nur 30 Tage in Syrien kämpfen würde, um die so behauptete sie, die bedrohte Minderheit der Yaziden zu retten. Dann drehte sich diese Mission in “wir müssen gegen ISIS kämpfen”, und so setzte das US-Militär die illegale Besetzung und Bombardierung Syriens für weitere fünf Jahre fort.

Obwohl es die syrische Armee mit ihren russischen und iranischen Verbündeten war, die den größten Teil der Kämpfe gegen al-Qaida und ISIS in Syrien führte, nahm Präsident Trump die Anerkennung an und forderte die Truppen auf, nach Hause zu kommen. Aber wenn das Militär nach Hause kommt, verliert der militärisch-industrielle komplex seinen Geldsegen, so dass eine neue Begründung erfunden werden musste.

Der letzte “wiederliche Propaganda” war, dass wir in Syrien bleiben mussten, um unsere “Verbündeten”, die Kurden, zu retten. Plötzlich ging es bei unserer militärischen Präsenz in Syrien nicht um die Bekämpfung des Terrorismus, sondern darum, US-Truppen zwischen unserem NATO-Verbündeten Türkei und unserer Stellvertreter-Kampftruppe, den Kurden, einzusetzen. Wollen sie wirklich, dass wir glauben, dass dies pro Amerikanisch” ist, dass unsere Truppen kämpfen und als Schiedsrichter für einen langjährigen Streit zwischen Türken und Kurden sterben?

Es war eine kolossal dumme Idee, die Kurden in Syrien zu trainieren und zu bewaffnen, aber nachdem Washington Milliarden für die Unterstützung von al-Qaida-Mitgliedern in ausgegeben hatte, um die Assad-Regierung zu stürzen, fand es heraus, dass die Kurden die einzigen willigen waren. Während ihr Interesse am Kampf gegen ISIS begrenzt war, waren sie glücklich, Washingtons Muskelkraft zu nutzen, um ihr langfristiges Ziel zu erreichen, einen Teil Syriens (und schließlich der Türkei) für sich zu gewinnen.

Wir können nie gehen, weil es ein Gemetzel geben wird, behauptete Washington (und die Medien wiederholten es treu). Aber wieder einmal haben sich die Politiker, die Mainstream-Medien und die “Experten” als falsch erwiesen. Sie verstehen nie, dass die Entsendung von US-Truppen in ein anderes Land ohne die zuständige Behörde kein stabilisierender Faktor ist, sondern ein destabilisierender Faktor. Ich habe argumentiert, dass die Länder der Region, wenn die USA Syrien (und den Rest des Nahen Ostens) verlassen würden, einen Weg finden würden, ihre eigenen Probleme zu lösen.

Jetzt, da sich die USA aus Nordsyrien zurückziehen, ist das genau das passiert.

Am Sonntag unterzeichneten die Kurden und die syrische Regierung unter Vermittlung der Russen ein Abkommen, um ihre Differenzen beizulegen und sich zusammenzuschließen, um sich gegen das Eindringen der Türkei in syrisches Gebiet zu verteidigen.

Jetzt kämpfen “unsere kurdischen Verbündeten” neben der Armee des syrischen Präsidenten Assad – dem uns noch immer von US-Beamten gesagt wird, dass er “gehen muss”.

Washington versteht nicht, dass unsere Intervention die Sache nur noch verschlimmert. Der beste Weg, den Kurden und allen anderen in der Region zu helfen, ist, einfach unsere Truppen nach hause zu holen.