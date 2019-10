Arthur bei den REKRUTINNEN | ZDF HEUTEPLUS Medien-Fail | Einmal NATO ohne SCHARF bitte

Die USA ziehen sich aus dem syrischen Kriegsgebiet zurück, die Bundeswehr versucht mit allen Mitteln zu rekrutieren und die heilige Rackete nimmt Ansturm auf die Klimafront! Überall wird gekämpft – wir haben für euch nachgeforscht warum!

In unseren Lieblingsserien gibt es neue Episoden – CSYou trumpft endlich auch mit Philipp Amthor auf und die Bundeswehr scheint sich in die Fischaugenoptik der 90er Jahre verliebt zu haben. Ob sich so neue Rekruten finden lassen? Wir haben uns die neuesten Episoden angeschaut, damit ihr es nicht müsst! Und natürlich beleuchten wir den aktuellen Konflikt in Syrien von allen Seiten – ist Erdoğans Vorgehen wirklich überraschend? Terror auch in Deutschland – ZDF und Co verpassen keine Chance, um ins Fettnäpfchen zu treten! Die Gamer waren’s! Da scheinen sich alle einig zu sein – oder kann es sein, dass es doch einfach ein Einzeltäter war? Das und mehr in unserer aktuellen Ausgabe 451°!