Analyse: Was geht wirklich in Syrien vor sich?

Bild: euroschach.de

Seit vielen Jahren schreibe ich über die Lage in Syrien und versuche Analysen über die Bedeutung des Landes für die Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) als geopolitischer Sprengsatz zu erstellen. Ein Sprengsatz, der der erste Dominostein in der Kette sein könnte, der dazu führt, dass sich die internationalen Großmächte direkt militärisch gegenüber stehen. Ich denke, dass sich ein solcher Krieg an mehreren Fronten – insbesondere an der ökonomischen – abspielen wird. Mit mehreren Akteuren.

Syrien ist so wichtig, dass die IGE gezielt jedwede Diskussionen über das, was dort wirklich vor Ort passiert, abwürgen, in dem sie einen Propagandanebel versprühen. Dabei dürfen wir nicht den Fehler machen zu glauben, dass Republikaner und Demokraten wie auch die anderen Regierungen in Ost und West NICHT auch Teil dieser Lügen und Fehlinformationen sind. Offensichtlich für mich ist, dass wir die größten Lügen von allen Seiten beleuchten müssen. Die Lügen und Fehlinformationen über die Beteiligung der USA in diesem Konflikt, die wir in der Hochleistungspresse präsentiert bekommen.

Lüge #1 – Die USA haben ein Recht sich in den Syrien-Konflikt einzubringen

Zwischenzeitlich sollten die Leser wissen, dass die zahlreichen……