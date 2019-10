Historisch !

Syriens Truppen und U.S.-Truppen trafen gestern aufeinander. Die US-Truppen verlassen Syrien. Die Syrische Armee fährt in den Norden Syriens und sorgt für den Schutz der syrischen/kurdischen Zivilisten.

Die türkische Armee wird sich langsam wieder zurückziehen (müssen), denn Russland übernimmt die Militärbasen der USA und patrouilliert zwischen der Türkei und Syrien, um einen Konflikt zu verhindern.

Und auch hier geschah historisches. Die russische Armee wurde gestern von US-Truppen eingewiesen. Denke uns allen ist bewusst, dass es außergewöhnlich ist, dass diese Großmächte kooperieren.

Unsere Bundesregierung und die Medien dürften derzeit nicht in bester Stimmung sein. Europa ist außen vor.

Und Trump – sagt über ihn was ihr wollt – aber ein Kriegstreiber ist er für mich nicht. Er hat bisher gedroht, aber keinen Krieg geführt.

Und wisst ihr, was daran so traurig ist ? Ich musste diese ganzen detaillierten Zusammenhänge und Materialien über ausländische Medien aufsammeln. Das allein zeigt, dass hier etwas nicht stimmt und dass man keinen Frieden in Syrien möchte.

Via Manaf Hassan