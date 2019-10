Liebe Jüdische Gemeinde Halle

Ihre Stellungnahme bewegt mich tief und ich möchte Ihnen von ganzem

Herzen dafür danken!

Dass ausgerechnet Sie, die allen Grund hätten, vor Schmerz nur laut

aufzuschreien und in diesem Schmerz sogar das Recht hätten, bzgl.

Schuldzuweisung “das Kind mit dem Bade auszuschütten” – dass also

ausgerechnet von Ihnen nicht nur diese grausame Tat, sondern eigentlich

alles, was in diesem Land gerade geschieht (bzw. wir geschehen lassen),

so haarscharf auf den Punkt gebracht wird (“Der wahre Feind ist der

Hass”), dafür zolle ich Ihnen meine Hochachtung und tiefsten Respekt.

Davor verbeuge ich mich.

Dunkle Zeiten, die wir längst hinter uns gelassen wähnten, sind

inzwischen nicht nur wieder am Horizont zu sehen, sondern bestimmen in

vielen Bereichen unser tägliches Leben. Genau DER Hass, von dem Sie

sprechen.

Immer mehr Menschen erkennen aber, dass dieser Hass, von außen

instrumentalisiert, uns manipulativ auf einander hetzen soll.

Immer mehr Menschen erkennen, das sich das Mensch-Sein ausschließlich

über das “Menschlich”-Sein und über die Fähigkeit des Mitgefühls, der

Empathie definiert und dass es ausschließlich DIESE Fähigkeiten sind,

die uns als Menschen einen, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder

Geschlecht.

Ich danke nochmals für Ihre klaren Worte und wünsche mir, dass sie

überall Verbreitung finden, alle Menschen erkennen lässt, wer/was unser

wahrer Feind ist.

Dann wären die furchtbare Tat, der Tod der beiden Opfer und die

verletzten und traumatisierten Menschen nicht umsonst gewesen.

Ich möchte anregen, über Ihre Website die technische Möglichkeit

einzurichten, dass jeder, der die von Ihnen dargestellten Werte teilt,

die Möglichkeit hat, ihren Brief mit zu unterzeichnen. Mir wäre es eine

Ehre dies zu tun und ich bin sicher, es würde sich in Windeseile in den

sozialen Medien verbreiten. Die Menschen haben einach genug!

Wenn Millionen Mitbürger Ihren Brief unterschreiben, wird sich hier

etwas ändern.

Sofern Sie möchten, genehmige ich hiermit ausdrücklich die

Veröffentlichung meiner ungekürzten Email mit voller Namensnennung.

Hier der Link zur Stellungnahme der Jüd. Gemeinde:

Jette Limberg-Diers

– Ärztin –