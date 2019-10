Finanzsystem: US-Dollar, Weltreservestatus und Gold – Welchen Weg wird der Goldkurs einschlagen?

In der westlichen Hochleistungspresse wird wenig bis nichts über den Fakt berichtet, dass sich immer mehr Staaten vom US-Dollar abwenden, während es auf alternativen Plattformen durchaus ein Thema ist:

Bei näherer Betrachtung könnten wir sogar anfangen, die Punkte miteinander zu verbinden und zu dem Schluss gelangen, dass zwischen diesen Nationen koordinierte Anstrengungen unternommen werden, um den Dollar als Reservewährung der Welt zu entthronen. – James Davis, Future Money Trends

(Examining it more closely, we might even start to connect the dots and conclude that there’s a coordinated effort among these nations to dethrone the dollar as the world’s reserve currency. – James Davis, Future Money Trends)