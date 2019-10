“Die radikalen «Klimaretter » und Antikapitalisten der Umweltgruppe «Extinction Rebellion» (zu deutsch: «Rebellion gegen das Aussterben») veröffentlichten bereits am 20. November 2018 auf ihrer Facebook-Seite einen Song namens «Emergency» (zu deutsch: «Notfall»). Gleich in der ersten Strophe spiegelt sich Salamons Essay wider: «[…] Das ist ein Notfall. / Dein Haus steht in Flammen. / Und wenn wir jetzt nicht aufstehen. / Wird sich all das in Asche verwandeln». (3) Ob und wie «Extinction Rebellion» mit Greta Thunberg zusammenhängt, ist bis heute nicht ganz klar. Doch Fakt ist: Salamons Manuskript ist Grundlage für die Rhetorik aller derzeitigen Klima-Hysteriker – egal ob Greta, «Extinction Rebellion», Rezo, oder wie sie alle heissen.”

