Das Syrien-Türken-Ami-Kurden-Puzzle

Was ist denn nur in Syrien los? Jetzt sind auch noch die Türken drin – in Syrien natürlich – und die Amis ziehen ab und lassen die armen, armen Kurden im Stich und in Rojava hauen Türken den Kern eines sozialistischen freien Kurdenstaates Republik kaputt, unseren Linken kullern die Krokodilstränen die Wangen herab, für die ist ja der Putin Schuld, weil der ja einmarschiert ist; oder waren das die Amerikaner und wo sind die Terroristen, nein die gemäßigten Halsabschneider und Vergewaltiger alle geblieben und die tapferen Weißhelme – also wissen Sie was? Ich blicke nicht mehr durch.

Nun ja, das ist auch wirklich nicht ganz einfach. Vor allem, wenn man sich allein auf die Massenmedien verlässt. Und was die uns alles erzählt haben, so schöne Märchen, dass einem die Tränen kamen. Und nun, ach, ich bringe es kaum über die Lippen – jetzt sagt doch…..