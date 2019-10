Israel baut Lager als Vorbereitung auf die Vertreibung arabischer Bürger

Der israelische Bezirksplanungs- und Bauausschuss prüfte am Sonntag einen von der Beduinen-Siedlungsbehörde im Negev vorgelegten Plan, der darauf abzielt, Lager als Vorbereitung auf die Vertreibung von 36.000 arabischen Bürgern zu bauen, wie Arab48.com berichtet. Der Plan richtet sich an palästinensisch-arabische Einwohner in Israel, die in Beduinendörfern leben, die von der israelischen Besatzungsregierung “nicht anerkannt” werden.

Solche Dörfer gibt es oft schon seit Hunderten von Jahren, bevor der israelische Besatzungsstaat entstand. Dennoch besteht sie darauf, ihre Bewohner zu vertreiben und die Dörfer durch Wohnprojekte für jüdisch-israelische Siedler zu ersetzen. Hier mehr……