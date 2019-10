Diagnostiziert eine Bildungskatastrophe | Psychiater Dr. Michael Winterhoff | SWR1 Leute

Wir sind mittendrin in der Bildungskatastrophe. Kitas und Schulen, Lehrer und Erzieherinnen sind überfordert, Kinder und Jugendliche sich im wesentlichen selbst überlassen. Dazu kommt ein leistungsfeindlicher Föderalismus, der alles auf ein niedriges Niveau runterzieht. Das ist, kurz zusammengefasst, der düstere Ist-Zustand, den der Bonner Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff in seinem neuen Buch beschreibt. Titel: “Deutschland verdummt. Wie das Bildungssystem die Zukunft unserer Kinder verbaut.” Michael Winterhoff, der schon zuvor Bestseller geschrieben hat wie “Warum unsere Kinder Tyrannen werden”, ist zu Gast in “SWR1 Leute”.

