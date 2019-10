Ab heute ist Alarmstufe Rot in Deutschland: Das Trojanische 5G Pferd hat endgültig die Legitimation bekommen in die Stadtmauern Deutschlands gerollt zu werden. Es ist ein scheinbar gutes schönes Pferd voller Versprechungen.Ein Geschenk eines angeblichen treuen und ehrenwerten Partners. Rollen wir es herein, begrüßen es, feiern bei Weib, Gesang und Wein und legen uns dann schlafen…

