Vitamin B6 könnte helfen, uns an Träume zu erinnern

Vitamin B6

Hast du Mühe, dich an die feineren Details dieses seltsamen Traums zu erinnern, den du letzte Nacht hatten? Nun, neue Forschungen legen nahe, dass eine Dosis Vitamin B6 helfen könnte.

Forscher fanden heraus, dass Erwachsene, die jede Nacht vor dem Schlafengehen Vitamin B6-Ergänzungen einnahmen, besser in der Lage waren, sich an ihre Träume zu erinnern, verglichen mit Erwachsenen, die ein Placebo einnahmen. (1)

Der Studien Co-Autor Dr. Denholm Aspy – von der University of Adelaide’s School of Psychology in Australien – und Kollegen berichteten kürzlich in der Zeitschrift Perceptual and Motor Skills über ihre Ergebnisse.

Die National Sleep Foundation definiert Träume als “unbewusste Vorstellungen, die Töne, Bilder und andere…..