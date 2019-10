US-Raketenwerfer in Europa eingetroffen

GRAFENWÖHR, Deutschland – Das erste Lieferung von US-Raketenwerfern, mit deneneine traditionsreiche US-Brigade auf dem europäischen Kontinent ausgerüstet werdensoll, ist am Mittwoch in Grafenwöhr eingetroffen.

MARTIN EGNASH/STARS AND STRIPES

Neue US-Raketenwerfer in Deutschland eingetroffen. Und niemand protestiert dagegen…. Vermutlich werden wir demnächst erfahren, dass die MLRS-Werfer sogar taktische Raketen verschießen können, deren Reichweite größer als 500 Kilometerist und die außerdem mit Atomsprengköpfen zu bestücken sind – wie die landge-stützten Aegis-Marschflugkörper in Rumänien und demnächst auch in Polen. Jetztgibt es also wieder zwei US-Waffensysteme kurzer und mittlerer Reichweite in Euro-pa, die nach dem von den USA aufgekündigten INF-Vertrag verboten waren…….

“”Die 41st Field Artillery Brigade der U.S. Army in Grafenwöhr erhält Mehrfachraketenwerfer, die in weniger als einer Minute 12 Präzisionsraketen abfeuern können. Hier mehr…….