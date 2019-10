MH-17: Daten für Gerichtsverhandlung ohne Angeklagte bekannt gegeben

Die Gerichtsverhandlung über den Abschuss von MH-17 soll nächstes Jahr stattfinden. Nun wurden in den Niederlanden sie genauen Daten genannt. Die gerichtlichen Anhörungen sollen bis Ende 2021 dauern.

Das Gericht Schiphol in den Niederlanden gab die Verhandlungswochen bekannt, in denen über MH-17 zu Gericht gesessen werden soll. Die Bekanntgabe hängt mit den erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zusammen. Demnach finden die Verhandlungen in folgenden Perioden statt: 9. bis 13. März 2020, 23. bis 27. März 2020, 8. Juni bis 3. Juli 2020, 21. August bis 13. November 2020 und 1. Februar bis 26. März 2021.

Ich erwarte die Verhandlung mit Spannung, denn Staatsanwalt…..