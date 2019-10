Selenski: Poroschenko wird für alles zur Verantwortung gezogen

Selenski, Vladimir Foto © Offizielle Website des Präsidenten der Ukraine

Der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko wird für alles, was er getan hat, zur Verantwortung gezogen werden. Dies erklärte der ukrainische Präsident Selenski bei einem Pressemarathon mit Journalisten am Donnerstag. Etwa 300 Journalisten nahmen am Marathon teil, und die Gespräche fanden im gastronomischen Zentrum Kyiv Food Market statt. Selenski sprach an den Tischen mit jeweils kleinen Gruppen von Journalisten, die sich abwechselten.

„Ich will nichts werten, was er (Poroschenko) getan hat. Die Strafverfolgungsbehörden werden…..