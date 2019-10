Klimawandel und CO2 erklärt – für Kinder und Erwachsene

Klimawandel ist ein normaler Vorgang und findet seit Jahrmillionen auf der Erde statt.

Die Wissenschaftler haben die Ursachen des Klimawandels bislang so erklärt:

die Position unseres Sonnensystems in der Galaxie

der Neigungswinkel der Erdachse

die kosmische Strahlung

die solaren Zyklen von 1003, 463, 188 Jahren

die Aktivität der Sonnenflecken, 11 Jahre

die Oszillation der Ozeane, 70 % der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt

Wolkenbildung, Wasserdampf in der Atmosphäre

neu ist die Behauptung, CO 2 verursache eine Erderwärmung.

Es konnte gezeigt werden, dass die Temperatur auf der Erde mit der Sonne korreliert, nicht aber mit dem CO 2 – Gehalt der Atmosphäre. Die Luft setzt sich zusammen aus 20-21 % Sauerstoff, 76 % Stickstoff, 3 % Wasserdampf, 0,041 % CO 2 entspricht 410 ppm, 0,045 % Edelgase.

Es gibt einen Kohlenstoffkreislauf zwischen Ozeanen und Atmosphäre: 97 % des CO 2 in der Luft sind natürlichen Ursprungs, stammen aus Ozeanen, Gesteinen, (Calcium-Carbonate und Kalkstein), Böden, Vulkanen und Fauna. Die restlichen…..