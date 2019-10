SPARDA BANK hin und her. ALLE werden es anbieten.

Anfangs wird es umsonst sein und es wird cool sein. Dann wird es Dienstleistungen geben die per Chip enorme Vergünstigungen bringen werden. Das wird weitere überzeugen den Chip zu implantieren. Dann wird es Angebote geben die nur noch per Chip genutzt werden können. So wird der Chip langsam aber sicher Gesellschaftskornform. Es wird dann ein Muss sein um überhaupt wichtige alltägliche Dinge erledigen zu können. Und die Krönung wird dann sein, das es implantiert werden muss zu deiner Sicherheit und du dann auch die Kosten für diese Technische Dienstleistung tragen wirst. Die Bank gewinnt immer.

