Nowitschok, Skripal und North-Stream 2 – Beweise, Indizien, Wahrheit

Bald wird die Erdgasleitung ”North-Stream 2” fertig gestellt werden. Wäre sie in letzter Minute durch ein spektakuläres Ereignis analog demjenigen von Salisbury zu verhindern?

Bild: @worldeconomy

Am 4. März 2018 wurden Sergei Skripal und seine 33-jährige Tochter Julija, die am Vortag aus Russland eingetroffen war, in einem Park in der südenglischen Kleinstadt Salisbury auf einer Parkbank bewusstlos aufgefunden. Es stellte sich rasch heraus, dass ihr Zustand durch eine Vergiftung mit einem Nervenkampfstoff hervorgerufen worden war. Julija Skripal erholte sich nach wochenlanger Behandlung im Krankenhaus von der Vergiftung. Über Sergej Skripals Schicksal ist seither nichts bekannt. Der Polizeibeamte Nick Bailey, der als erster zu Hilfe geeilt war, zog sich ebenfalls eine Vergiftung zu, und musste in der Folge ebenfalls über einen längeren Zeitraum im Krankenhaus behandelt werden. Die britischen Behörden gaben im Weiteren die genaue Bezeichnung des Giftstoffs nicht bekannt, sondern verlautbarten lediglich, dass es sich um einen Nervenkampfstoff hohen….