FINACIAL TIMES zu den Klimastreiks, Greta Thunberg & Extinction Rebellion

DIE GLOBALEN KLIMASTREIKS: DAS WAR UND IST PR – Eine kurze Chronik

Millionen von aufrichtig besorgten Menschen, Wissenschaftlerinnen und Nichtwissenschftlerinnen werden in Bewegung gesetzt. Durch ihr Wissen und durch Organisationen, die dieses Wissen , diese Ängste gegen die Interessen der Betroffenen instrumentalisieren und manipulieren

2009: G20-Treffen in London: Die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt kommen zusammen, um die globale Finanzpanik einzudämmen, die durch den Zusammenbruch des Subprime-Hypothekenmarktes in den USA (und die nachfolgenden beispiellosen Rettungsaktionen für Unternehmen und Banken) ausgelöst wurde. Sie versichern der Gesellschaft, dass sie in Zukunft einen stabileren Wachstumspfad einschlagen werden.

2009: Die UNO arbeitet an der Aussicht auf einen Global Green New Deal, um das globale Wirtschaftssystem neu zu beleben. Gleichzeitig arbeitet sie an Instrumenten zur Zuweisung von monetären Werten für die gesamte Natur, von globaler Dimension, mit dem Ziel, neue Märkte zu schaffen……