Wie kann man die Gesinnung wechseln? Psychoanalytiker Maaz über das Wendehals-Syndrom

Hans-Joachim Maaz studierte Medizin an der Universität Halle und übernahm 1980 den Chefarzt-Posten in der Psychotherapeutischen und Psychosomatischen Klinik im Evangelischen Diakoniewerk in Halle. Seine Arbeit überdauerte die Wende und die Problematik des sogenannten Wendehals-Syndroms hat ihn nie wirklich losgelassen. In seinem Buch “Der Gefühlsstau” verarbeitet Maaz seinen eigenen Frust und versucht, auch die individuelle Schuld an einem gestörten System herauszuarbeiten. Wie können so viele Menschen Teil einer gestörten Gesellschaft sein und dann ohne weiteres in ein anderes System überlaufen? Fragen, die Jasmin Kosubek im Gespräch erörtert.

Ähnliche Beiträge