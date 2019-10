Öko-Terrorismus geht zurück auf britische Spezialeinheiten

Verfolgt man die Spur der Earth Liberation Front oder Animal Liberation Front, landet man bei der Band of Mercy, die aus dem Umfeld der Royal Society for the Prevention of Animal Cruelty entstanden war. Die Gründer dieses Royal Society-Ablegers waren im Kronrat und hatten in mehreren Fällen einen militärischen Hintergrund. Die Öko-Terroristen erhielten in geheimen Ausbildungslagern im Norden ein Training, das man als SAS light oder SOE light bezeichnen könnte.

Ausschnitt aus Recentr NEWS vom 7. Oktober 2019.

