George Soros bereitet sich auf den wirtschaftlichen Zusammenbruch vor – weiß er etwas, was wir nicht wissen?

Das war 2016….und die letzten 3 Jahre haben gezeigt das es sich so entwickelt hat. Wer profitiert also Schlussendlich von den Ereignissen die jetzt stattfinden?

Warum verkauft George Soros Aktien, kauft Gold und macht “eine Reihe von großen, bärischen Investitionen”? Wenn die Dinge relativ stabil bleiben, wie sie es jetzt sind, werden diese Schritte George Soros wahrscheinlich eine enorme Stange Geld kosten. Aber wenn eine schwere Finanzkrise unmittelbar bevorsteht, wird er obszöne Gewinne erzielen. Weiß George Soros also etwas, was der Rest von uns nicht weiß? Könnte es möglich sein, dass er zu viel Zeit damit verbracht hat, Websites wie den Economic Collapse Blog zu lesen? Was sollen wir von all dem halten?

Die jüngsten Handelsbewegungen, die Soros unternommen hat, sind so groß und so rückläufig, dass sie sogar die Aufmerksamkeit des Wall Street Journal erregt haben……

Besorgt über die Aussichten für die Weltwirtschaft und besorgt darüber, dass große Marktverschiebungen bevorstehen könnten, leitete der Milliardär, Gründer und Philanthrop von Hedge-Fonds, kürzlich eine Reihe großer, rückläufiger Investitionen, so die Quelle von Menschen, die der Sache nahe stehen.

Soros Fund Management LLC, die 30 Milliarden Dollar für Herrn Soros und seine Familie verwaltet, verkaufte Aktien und kaufte Gold und Aktien von Goldgräbern und antizipierte die Schwäche in verschiedenen Märkten. In turbulenten Zeiten betrachten Anleger Gold oft als einen Hafen.

Hmmm – es klingt verdächtig, als wären George Soros und Michael Snyder auf der gleichen Seite, was mit der Weltwirtschaft passieren wird.

Du weißt, dass es sehr spät im Spiel ist, wenn das passiert…..

Eine Sache, über die George Soros besonders besorgt ist und über die ich noch nicht viel gesprochen habe, ist die bevorstehende Brexit-Abstimmung. Wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt (und das werden sie hoffentlich auch), könnten die kurzfristigen Folgen für die europäische Wirtschaft möglicherweise absolut katastrophal sein……

Herr Soros argumentiert auch, dass die Chancen gut stehen, dass die Europäische Union unter dem Druck der Migrationskrise zusammenbricht…