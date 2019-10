Deutscher Botschafter bei der NATO “vergißt” bei seiner Rede zur Wiedervereinigung die Sowjetunion und Gorbatschow zu erwähnen

Am 2. Oktober hielt der ständige Vertreter Deutschlands bei der NATO in Brüssel, Hans-Dieter Lucas, eine Rede zum Gedenken an die (vermeintliche / Anm. d. Übers.) Wiedervereinigung Deutschlands vom 3. Oktober 1990.

In seiner Rede hob der Botschafter die, seiner persönlichen Meinung nach, drei wichtigsten Punkte hervor:…..