Am 5. Oktober haben die russischen Luftstreitkräfte Angriffe auf Stellungen von Hayat Tahrir al-Sham nahe der Ortschaften Ballisa und Agr Hilltop in Süd-Idlib geflogen. Bei den Angriffen, die eine logische Fortsetzung der in jüngster Zeit intensivierten Angriffe der syrischen Luftwaffe in Nordwest-Hama und Nord-Lattakia darstellen, sind mindestens 9 Milizionäre getötet worden.

In der Zeit vom 3. bis zum 6. Oktober haben syrische Helikopter über 30 Angriffe auf Stellungen von Hayat T….