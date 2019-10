5G radiation verliert die Schlacht

Am 17. September 2019 habe ich einen umfassenden Artikel zu der 5G Strahlung aufgelegt und ebenfalls am 7. April 2019. Insgesamt 1 (EIN) Kommentar. Letzterer Artikel ist über 1200 Mal aufgerufen worden, der vom September 75 Mal. Interesse also fast NULL Das motiviert einen so richtig, die irre Arbeit auf sich zu nehmen. Wozu denn? Den Leuten ist es nicht nur wurscht, ob ihnen selbst die Synapsen flöten gehen, es ist ihnen auch egal, ob ihre Kinder verblöden oder nicht oder ernsthaft krank werden. Mir ist diese Gleichgültigkeit ein Rätsel.

Glücklicherweise ist es nicht überall so. Hier kommt ein Artikel darüber, wie die Telekommunikations-Fritzen den Kampf verlieren. Es ist eine Dokumentation von 17 Seiten.

5G Handy-Strahlung: Wie die Telekommunikationsunternehmen den Kampf verlieren, 5G gegen den Willen des Volkes einzusetzen.

Die Telekommunikationsunternehmen und die Mainstream-Medien würden Sie glauben lassen, dass der Wettlauf um die Einführung von 5G unaufhaltsam ist. Dass du nichts und niemand bist angesichts einer tödlichen Multi-Billionen-Dollar-Agenda, die von einigen der mächtigsten Wesen der Welt aufgezwungen wird.

Sie dachten, wenn sie ihre neue, angebliche “Kommunikationstechnologie” nennen würden, die an die militärische Active Denial…..