200‘000 Krankenkassen-Betreibungen allein in einem einzigen Kanton (Anstieg um +37 Prozent)

….Big-Pharma zockt die Schweizer über die vom Staat vorgeschriebene Krankenkasse so richtig ab und ein paar Lobbyisten in Bern sorgen dafür das es so bleibt.

Fast 200‘000 Betreibungen gab es im Jahr 2018 allein im Kanton Zürich, wie aus dem Jahresbericht der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA) hervorgeht. Das ist ein Anstieg um +37% gegenüber dem Vorjahr 2017. Innerhalb weniger Jahre hat sich die Anzahl an Betreibungen gar verdoppelt. Die Krankenkassenprämien fressen nachweislich einen immer höheren Anteil des Einkommens weg. 2017 machten die Prämien auf alle Kantone gerechnet durchschnittlich 14 Prozent Anteil am Haushaltseinkommen aus (2011 waren es noch deren 11 Prozent).

Im Frühling 2018 haben die Krankenversicherer……