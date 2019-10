Jetzt geht das schon wieder los! Es ist wie in den 1960ern bei der Fahrt ins Autokino zum neuesten Horrorfilm: Der Wahlkampf 2020 hat angefangen. Schnapp dir deinen Eimer voll Popcorn, reiß die Haribo-Tüte auf, schalt dein Gehirn aus und genieße die Show. Wenn sie so gut ist wie die Trailer, dann wird das der Hammer.

Jawoll, Leute, jetzt kommt die neueste Folge der beliebten Horrorfilm-Serie Trumpenstein: TRUMPENSTEIN MUSS ZERSTÖRT WERDEN! Der Streifen wird mehr oder weniger rund um die Uhr laufen, auf praktisch allen Bildschirmen, bis zum 3. November 2020… oder bis Trump seinen einsamen Gang über den Rasen des Weißen Hauses zum Marine One Helikopter antritt und mit Schimpf und Schande nach Mar-a-Lago abfliegt.

Hier eine kurze Zusammenfassung der Serie, für jene unter euch, die erst später eingestiegen sind.

Als wir Trumpenstein das letzte Mal sahen, da stand er in seiner Brioni-Unterhose auf dem Südbalkon des Weißen Hauses, voll bis zum Stehkragen mit Cola Zero und er bellte wie ein See-Elefant. Mit Müh und Not hatte er die Versuche der Resistance überstanden, die ihn als….