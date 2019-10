Nicht vergessen: Nicht nur der Iran und die Saudis verhängen Todesstraffe

USA: Russel Bucklew wurde hingerichtet

Der US-Bundesstaat Missouri hat Russell Bucklew hingerichtet. Obwohl davon auszugehen war, dass aufgrund seiner schweren Erkrankung, seine Exekution unter schrecklichen Schmerzen geschehen würde. Der Oberste Gerichthof der USA entschied……

…und noch….

Die in Texas für den „internationalen Tag gegen die Todesstrafe“ geplante Exekution von Randy Halprin findet nicht statt. Die für den 10. Oktober geplante Hinrichtung wurde vom Texas Court of Criminal Appeals gestoppt.

Das Gericht verwies seinen Fall an ein Gericht in Dallas, damit geprüft werde, ob der ihn verurteilende Richter aus religösem Fanatismus gehandelt habe – Halprin also dadurch keinen faire…..