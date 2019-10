Kann der Goldpreis diese Woche glänzen?

Auch in dieser Woche stehen zahlreiche Termine an, die Goldpreis in Bewegung versetzen können. Unter anderem gibt es Neuigkeiten von der US-Notenbank und es kommen Inflationsdaten aus den USA.

Goldpreis über $ 1.500/Unze

Der Goldpreis ist bei Kursen oberhalb von 1.500 US-Dollar in die neue Woche gestartet. Heute um 8:30 Uhr kostete die Feinunze Gold am Spotmarkt 1.506 US-Dollar. Das entsprach 1.371 Euro. Silber notierte bei 17,56 US-Dollar (15,98 Euro). Nachdem der Goldpreis vergangene Woche im Zuge der neuen US-Arbeitsmarktdaten wankte, stehen auch dieser Woche potenziell…..