Der versteckte US-Krieg gegen den Iran bringt die Aufstände im Irak hervor

Die letzten vier Tage haben gezeigt, dass der anhaltende US-Iran-Krieg, akut die gesamte Region trifft. Dies zeigt sich jetzt auch im Irak, wo mehr als 105 Menschen getötet und Tausende verletzt wurden, während der Demonstrationen, die die Hauptstadt Bagdad und die Städte der südlichen Schiiten, darunter Amara, Nasririyeh, Basrah, Najaf und Karbalaa, verschlungen haben. Ähnliche Demonstrationen könnten in Beirut und anderen libanesischen Städten ausbrechen, da die wirtschaftlichen Bedingungen in beiden Ländern ähnlich sind. Die kritische Wirtschaftslage im Nahen Osten bietet einen fruchtbaren Boden für Aufstände, die zu einem allgemeinen Chaos führen.

Der Irak hat aufgrund seiner Position seit der Besetzung des Landes durch die USA im Jahr 2003 sowohl als Iraner als auch als US-Verbündeter einen besonderen Status. Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi hat sich bisher mit Artikel 8 der Verfassung befasst, der darauf abzielt, den Irak als Ausgleichspunkt zwischen allen Verbündeten und Nachbarländern zu erhalten und zu verhindern, dass Mesopotamien zu einem Schlachtfeld für Konflikte zwischen den USA und dem Iran oder Saudi-Arabien wird.

Ungeachtet der Bemühungen der Beamten in Bagdad hat die Verschlechterung der Wirtschaftlichen Situation im Irak das Land in eine Situation gebracht, die mit derjenigen der Länder des Nahen Ostens vergleichbar ist, die vom so genannten “arabischen Frühling” getroffen wurden. Hier weiter……