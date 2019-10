“Wir wollten schnell verwestlichen” – Psychoanalytiker Maaz zur Deutschen Einheit [DFP 47]

Diese Woche dreht sich alles um das ehemals geteilte Deutschland, die Wiedervereinigung und deren Nachbeben in der Gesellschaft, die bis heute erkennbar sind.

Zunächst wollten wir wissen, was die Berliner über den Tag der Deutschen Einheit denken und was er ihnen bedeutet. Alexander Palucki rundet die Straßenumfrage mit einer kleinen Revue der Ereignisse von damals ab.

