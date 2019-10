Wider die Ausbremser der Friedensbewegung hat sich was bewegt:

Liebe MitstreiterInnen,

wir können Euch von einer Aktion berichten – von einem wichtigen Schritt zum Bekanntmachen unserer Forderungen nach Kündigung des Truppenstationierungsvertrages und Austritt aus der NATO.

Es hat allerdings lange gedauert, bis aus dem Antrag an die Aktionskonferenz ‘Abrüsten statt Aufrüsten’ am 10. Februar 2019 in Frankfurt, den Ihr unterzeichnet hattet, der aber von der Konferenzleitung (Willy van Oyen und Kristine Karch) nicht zur Abstimmung angenommen wurde, etwas Handfestes geworden ist

Nach der ‘Abfuhr’ am 10.2. haben einige Aktivisten, die sich im Mai 2019 in der ‘Kampagne NATO raus – raus aus der NATO’ zusammen gefunden haben, einen neuen Anlauf genommen und einen entsprechenden Antrag a…..